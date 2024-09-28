Ümit Özdağ’dan Destici’ye şiirli cevap

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Selçuklu köyü, yedi ceddimin kabri orada. Ben Türk oğlu Türk’üm. Bunu gösterebiliyor mu? Ümit Özdağ, dedesinin dedesini, dedesinin mezarını gösterebiliyor mu? Ümit Özdağ bir kere kendisi milliyetçi değildir. Ümit Özdağ Türk müdür o da tartışılır. Almanya’da uzun süre kaldığı için, oradaki Neo Nazilerden etkilenmiş olabilir. Müslüman Türk milletinin gerçek asli bir evladı, ‘Filistin benim meselem değil’ diyebilir mi? Diyorsa bu milletin bir parçası değildir” ifadelerini kullandı.

Destici’nin açıklamaları sosyal medya hesabından yanıt veren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Destici, “Filistin milli davamız” demediği için Türk değildir demiş. Devam etmiş, “Benim 7 ceddimin mezarı bu topraklarda, Ümit Özdağ dedesinin dedesini, dedesinin mezarını bile gösteremez.” Sonra Türklüğümün tartışmalı olduğunu söylemiş. Hepsine tek tek cevap vereyim.

Filistin milli davamız değildir. Arap Birliği ülkelerinin çoğu Filistin meselesini milli dava kabul etmez iken Türkiye neden kabul etsin? Filistin, Kuzey Kıbrıs, Doğu Türkistan, Dağlık Karabağ’ı milli meselesi kabul etti mi? Hayır. Hepsinde Türk milletinin düşmanlarının yanında yer aldı mı? Evet.

Peki, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi Gazze’deki İsrail soykırımına karşı çıkıyor mu? Tabii çıkıyor. Ancak, Filistin meselesi milli davam demeyen Güney Afrika AK Parti’den daha etkili şekilde İsrail’e karşı çıkıyor. Özetle, boş konuşuyorsun çünkü cahilsin Mustafa.

Gelelim dedelerime… İki dedemin de mezarlarını sana gösteririm. Hatta dedemin babasının mezarını da. Ama ben sana bir başka şey daha gösteririm. İSTİKLAL HARBİ Beratı. Sen dedenin İstiklal Harbi beraatını gösterebilir misin?

Mustafa, 19.yüzyıl boyunca ve 20. Yüzyılın başında 5 milyon Müslüman Türk Kafkasya ve Rumeli’de tarihin en uzun soykırımında yok edildiler. Kan denizinde yıkandık. Milyonlarca insanımız da Rumeli’de yok edildiler.

Mustafa, büyük Atatürk’ün babasının, dedesinin mezarları da Türkiye’de değil. Bu neyin kanıtı Mustafa? Çok toprak ve çok insan kaybettik. Çok ağıt yaktık. Onun kanıtı….

Belgrat’tan çıktım, saat beş idi. Kuran’ımla martinin bana eş idi” Nazlı Budin için, Belgrad için, Girit için, Ahıska için yaktığımız ağırları bilir misin Mustafa?

Bak Mustafa bugün Zafer Partisi Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin için ağıt yakmak zorunda kalmayalım diye mücadele ediyor. Sen ise Arapçılık yapıp, işgali meşrulaştırıyorsun.

Ve Mustafa, Ümit Özdağ’ın Türklüğü tartışılır demişsin. Sana Ziya Gökalp’in dizeleri ile cevap veriyorum. “Türklük hem mefkürem, hem kanımdır ; Sırtımdan alınmaz, çünkü kürk değil! Türklük hadimine ‘’Türk değildir!’’ diyen Soyca Türk olsa da ‘’piçtir’’, Türk değil.”