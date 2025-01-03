Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz teklif

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan acılımı süreci son olarak DEM Parti heyeti ile mecliste görüşmesi ile devam ediyor. Bahçeli’ye bu süreçte en sert tepki ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi. Özdağ, Bahçeli için sürpriz bir teklifte bulundu. Özdağ, “Hocam bir teklifim var, Osmaniye’den Bahçeli istifa etsin. Osmaniye’den Abdullah Öcalan aday olsun.” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün katıldığı Sözcü TV yayınında Bahçeli ile DEM heyetinin görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, Bahçeliye sürpriz bir teklif yaptı. Özdağ, “Hocam bir teklifim var, Osmaniye’den Bahçeli istifa etsin. Osmaniye’den Abdullah Öcalan aday olsun. Hakkari’den değil, Bakalım her defasında Bahçeliyi seçen Osmaniyeliler bu sefer onay verecek mi? Çünkü Abdullah Öcalan’ı Devlet Bahçeli çıkartıyor. Öncülüğünü o yapıyor.” ifadelerini kullandı. Özdağ ayrıca bu sürece ilişkin de "Şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek süreci baltalayacağım. Türk milletine söz veriyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çağrısı ile yeni bir süreç başlamıştı. Son olarak bu süreç Bahçeli’nin ‘DEM ile Öcalan görüşsün’ açılımı ile farklı bir boyut kazandı. Ardından DEM Parti, Adalet Bakanlığı’na İmralı ziyareti için başvuruda bulunmuştu. Bakanlık ise görüşme için ona vermişti. Geçtiğimiz günlerde DEM Parti milletvekilleri; Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü. Görüşme sonrası, teröristbaşının barış sürecinde destek vereceği mesajı verildi. Ayrıca parti liderleri ile de görüşüleceği aktarılmıştı.

Dün ise Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk’ün aralarında olduğu DEM heyeti ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Son olarak ta heyet, Devlet Bahçeli ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetin pazartesi günü AKP ve CHP ile de görüşeceği belirtildi.