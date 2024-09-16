Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a: Atatürk’e karşı kazanma şansınız yok

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir" sözlerini değerlendirdi.

Erdoğan’ın sözlerinde samimi olmadığını dile getiren Ümit Özdağ, “Aslında bu cümleyi, Hz. Muhammed’in izinden gittiğinizi düşündüğünüz için kurmadınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü reddetmek, ona olan gizleyemediğiniz nefretinizi, öfkenizi ifade etmek için kullandınız” dedi.

“ATATÜRK’E KARŞI KAZANMA ŞANSINIZ YOK”

Özdağ’ın açıklamaları şöyle:

“Sayın Erdoğan, dün, 14 Eylül 2024’de Anadolu Ajansı sizin bir açıklamanızı yayınladı. “Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir" demişsiniz. Anlıyorum ki teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye haykırmalarına olan öfkeniz dinmemiş.

Sayın Erdoğan, keşke Hz. Muhammed’i örnek almakta samimi olsaydınız. Olsaydınız, Türk halkı aç ve işsizken kendinize saray yaptırmaz, bir düzine uçak almazdınız. Hz. Muhammed’i örnek alsaydınız, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” der ve 5’li çeteye bütün ihaleleri vermez, adaleti gözetirdiniz. Hz. Muhammed’i örnek alıp onun yolundan gitseydiniz, “Misafirliğin uzayanı ev sahibine eziyettir” der ve 13 milyon sığınmacı ile kaçağı bu ülkeye doldurmazdınız. Hz. Muhammed’i örnek alsaydınız, onun yolundan yürüseydiniz, Yahudilerden cesaret ödülü almaz, ülkeniz bu kadar borçlu, siz ise bu kadar zengin olmazdınız. Bu listeyi çok uzatabiliriz.

Aslında bu cümleyi, Hz. Muhammed’in izinden gittiğinizi düşündüğünüz için kurmadınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü reddetmek, ona olan gizleyemediğiniz nefretinizi, öfkenizi ifade etmek için kullandınız."

"İSLAMA EN BÜYÜK ZARARI VEREN İSE SİZSİNİZ"

"Türk Milleti bin yıldır Müslüman. Son bin yılda, Anadolu’da İslam’a en büyük zaferi kazandıran kişi Atatürk’tür. En büyük zararı veren ise sizsiniz. Sizin döneminizde olduğu kadar hiçbir dönemde İslam’dan Anadolu’da bu kadar büyük bir kopuş yaşanmadı. Hiç bu kadar yüksek oranlarda deist ve ateist olmadı.

Ben de milyonlarca Türk gibi manevi dünyamda Hz. Muhammed’i örnek alıyorum. Bu yüzden, Zafer Partisi’ni kurarken önce Anıtkabir’i ziyaret ettim, ardından Türklerin Müslüman olmasına en büyük hizmeti yapan Hoca Ahmet Yesevi’nin Türkistan’daki türbesine gittim. Oradan aldığım toprağı, Hacı Bektaş Veli hazretlerinin türbesinin önündeki karadut ağacının dibine dualar eşliğinde serdim. Anlamını bir danışmanınıza sorun, anlatır. Hz. Muhammed’in izinden gittiğinizi söyleyen siz ise partinizi kurarken Washington ve Brüksel’e gittiniz. Ve Sayın Erdoğan, ben devlet ve millet işlerinde İstiklal Harbimizin büyük önderi, devletimizin kurucusu, İstanbul’u ikinci kez fetheden, Allah’ın son 300 yılda Türk milletine bahşettiği tek büyük lütuf olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alıyor ve izinden gidiyorum.

Sayın Erdoğan, size önerim Atatürk ile daha fazla savaşmayın, çünkü yeniliyorsunuz. Atatürk ile savaştıkça, çok önemsemediğiniz tarih içerisindeki konumunuz küçülüyor. Milli birlik diyorsunuz ama Atatürk ile kavga ederek milli birliği sağlayamazsınız. Üstelik siz de ülkemizde kötü bir duruma düşersiniz. Atatürk’e karşı kazanma şansınız yok. Çünkü marşta söylendiği gibi: "Allah’ıma emanettir Kemal’im."