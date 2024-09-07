Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a teğmenler yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teğmenleri hedef almasına birçok kesimden tepki geldi.

Erdoğan yemin eden teğmenleri, “Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?” sözleriyle hedef aldı.

Özgür Özel'den Erdoğan'a teğmen tepkisi: 8 gün sonra konuşması çok manidar

Zafer Parti lideri Ümit Özdağ, Sözcü TV'de canlı yayında Erdoğan'a yanıt verdi.

Özdağ, şu sözleri söyledi:

"HARBİYELİLER DE BİZİM ÇOCUKLARIMIZI İMAM HATİPLİLER DE..."

"Türkiye'yi kutuplaştırma politikaları ile tehlikeye en çok düşüren kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Erdoğan'ın 'Şimdi milli birliğe ihtiyacım var' demesinin önemli ama inandırıcı bulmadığımı ifade etmek etmiştim.

Soruşturulması gereken Harbiye'de teğmenlerin kılıç çekmesi değil Diyanet İşleri Başkanı'nın minbere kılıçla çıkmasıdır.

Ne yazık ki bugün İmam Hatiplilerin önünde yapmış olduğu konuşmada Harbiyelileri suçlayıp, Harbiyelilerin kılıçlarını neden çektikleri sorusunu ortaya atıp İmam Hatiplilerden alkış beklediğini gördüm.

İmam Hatipliler de bizim çocuklarımız Harbiyeliler de bizim çocuklarımız...

Yarın Türkiye bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa İmam Hatipliler de Harbiyeliler de Türkiye'nin birliği için Türkiye'nin istiklali için birlikte savaşmak zorunda olacaklar."