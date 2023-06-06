Ümit Özdağ’dan için flaş iddia: Bazı belediyelere karşı dosya hazırlanıyor

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, yerel seçimler öncesi bazı belediyelere karşı dosya hazırlandığını öne sürerek, "Ankara ve İstanbul’u almayı hedefleyecekler" dedi.

Ümit Özdağ’dan için flaş iddia: Bazı belediyelere karşı dosya hazırlanıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü Televizyonu'nda gazeteci İpek Özbey’in sorularını yanıtladı.

Yerel seçimler öncesi bazı belediyelere karşı dosya hazırlandığını öne süren Özdağ, "Ankara ve İstanbul’u almayı hedefleyecekler" dedi.

Özdağ, şöyle konuştu:

“SEÇİM ÖNCESİNDE BAŞKA BASKI YÖNTEMLERİNİ GÖREBİLİRİZ”

"Yaşlanmış ve yorulmuş bir iktidar var. Bu yerel seçimi kazanıp ondan sonra yüzde 30'larla tekrar iktidarını muhafaza edecek bir sürece dönebilmek için baskı sistematiğini devam ettirmek zorunda. Ankara ve İstanbul'u almayı hedefleyecekler. Bunun için Ankara ve İstanbul'da seçim öncesinde başka baskı yöntemlerini görebiliriz.

"DOSYALAR HAZIRLANDIĞINI BİLİYORUM"

Belirli belediyelere karşı dosyaların hazırlandığını biliyorum. Belediye isimlerini biliyorum ama vermiyorum. Çok kısa süre kaldığı için operasyonun yapılması durumunda ortaya olumsuz sonuçlar, tepki çıkartacağı için yapılmadı operasyonlar. Onların önümüzdeki süreçte devreye sokulacağından eminim. Çünkü çok kapsamlı dosyalar. Göreceğiz, tüm bunları yaşayacak Türkiye."

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