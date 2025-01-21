Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: 1-2 ay yokum

Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve 'halkın kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlamalarında bulunulan ve gözaltına alınan ve hakkında tutuklama talep edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ avukatı aracılığıyla üst düzey parti yetkilisine "ben 1-2 ay yokum" dediği belirtildi.

Ümit Özdağ'ın avukatından tutuklama talebi sonrası flaş açıklama

"BEN 1-2 AY YOKUM"

Ümit Özdağ, bir avukatın telefonuyla partinin üst düzey yetkilisini aradı ve "ben 1-2 ay yokum" dedi, bu sözler partide hüzünlü hava oluşmasına sebep oldu.

Özdağ'ın durumu mahkeme kararından sonra netleşecek.