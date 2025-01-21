Ümit Özdağ'ın avukatından tutuklama talebi sonrası flaş açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ümit Özdağ’ın avukatı Sevdagül Tunçer, Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Dün gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan serbest bırakılırken 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanması talep edildi.

AVUKAT TUNÇER'DEN ÇARPICI İFADELER

“Genel Başkanımız gözaltına alınmadığı diğer suçtan, tutuklanma talebiyle sevk edildi. Verilen ölçüsüz kararın altı dolsun, hukuk garabeti ortaya çıkmasın diye 30 tweet dosyaya eklenmiş gibi. Kervanın yolda düzüldüğü bir soruşturma.”

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