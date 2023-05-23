Ümit Özdağ’dan Sinan Oğan’a büyük gönderme: Makam, mevki, ihale tartışması yapmıyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Oğan’ın Erdoğan’ı destekleme kararı ile ilgili konuştu. Özdağ, “Biz Sinan Beyle yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık, biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz" dedi.

Ümit Özdağ’dan Sinan Oğan’a büyük gönderme: Makam, mevki, ihale tartışması yapmıyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda Erdoğan’ı destekleme kararı ile ilgili konuştu. Özdağ, canlı yayında gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu kararın Oğan’ın kendi takdiri olduğunu belirtti. Özdağ, “Hayat devam ediyor. Biz Sinan Beyle yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık, biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ümit Özdağ’ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"Sinan Beyin kendi takdiridir, Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Bu konuda Sinan Beyle farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Hayat devam ediyor. Biz Sinan Beyle yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık, biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz.

Biz bu ülkenin insanlarının bu şekilde Lümpen sürülerinin hedefi haline getirilmesine izin vermeyiz. Makam mevki ihale tartışması yapmıyoruz."

“TERÖRE TERÖR DİYEMEN SİYASAL YAPILAR SİYASETEN EŞRU DEĞİLDİR”

"Biz terörle ilintili hiçbir siyasi yapılanmanın, teröre terör diyemeyen hiçbir siyasi yapılanmanın Zafer Partisi olarak, hukuken meşru olsa da, siyaseten meşru olmadığını düşünüyoruz. Onun için de terörle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam edilmesi bizim vazgeçilmezimiz"

ÖZDAĞ: BU AKŞAM KILIÇDAROĞLU İLE YENİDEN GÖRÜŞECEĞİZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı açıklamada seçimin ikinci turunda kimi destekleyecekleri konusunda net bir tavır sergilemedi. Özdağ, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu akşam yeniden görüşeceklerini belirterek, kesin kararı yarın açıklayacaklarını söyledi.

ATİLLA KAYA: BEN 'CEHENNEME ODUN TAŞIYASIN' DİYE İMZA VERMEDİM

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Atilla Kaya, Sinan Oğan’ın Erdoğan’a destek kararına sert tepki göstermişti. Kaya, “"Ben, “cehennemin kapılarını kapayasın” diye imza vermiştim; “cehenneme odun taşıyasın” diye değil!” dedi.

Atilla Kaya’nın Twitter’dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Ben, “cehennemin kapılarını kapayasın” diye imza vermiştim; “cehenneme odun taşıyasın” diye değil! Arzuladığın ikbali ‘tek adam’ın iradesinden devşirebileceğini umuyorsan; eklemlenmeye çalıştığın geleneği hiç tanıyamamışsın demektir!"

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