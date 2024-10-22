İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli'nin Öcalan sözlerine tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli'nin Öcalan sözlerine tepki

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerine cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışının siyasette yankıları etkisini gösteriyor. İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, sosyal medyadan gündem ile ilgili olarak dikkat çekici bir çıkış yaptı.

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DERVİŞOĞLU MESAJINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

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Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir.

Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir.

Gün;

Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür.

Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir!

Yarını bekleyin!

Herkesin maskesini indireceğiz!.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin dem parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” demişti.

UMUT HAKKI NEDİR?

Hapis cezasına mahkum edilenlerin, kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesini kapsar.

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