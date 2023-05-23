Ümit Özdağ’ın basın toplantısının saati değişti

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi’ne çevrildi.

Kararın duyurulmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan'ın açıklamalarının 'kenti politik tercihi olduğunu, Zafer Partisi'ni temsil etmediğini ve bağlamadığını' belirtti.

Bugün saat 11:00'da gerçekleştirilecek olan basın toplantısı ile kararını duyuracaklarını belirten Ümit Özdağ’ın açıklaması ileri saate alındı.

Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Basın Mensupları,

Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir."

ÖZDAĞ, KILIÇDAROĞLU İLE YAPTIĞI SON GÖRÜŞMENİN AYTRINTILARINI AÇIKLADI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün görüştü. Özdağ, görüşme sonrası yaptığı açıklamada mutabakat metnini Kılıçdaroğlu’na verdiğini belirterek, Millet İttifakı’nın konuyla ilgili kararını basın toplantısına kadar vereceğini söyledi.

Özdağ’ın dün yapılan görüşme sonrası yaptığı açıklama şöyle:

Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti’ne arz ederim.