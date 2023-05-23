Ümit Özdağ’ın basın toplantısının saati değişti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın seçimin ikinci turunda hangi adayı destekleyeceğini açıklayacağı basın toplantısının saati değişti. Özdağ, beklenen açıklamayı saat 13.00’da yapacak.

Ümit Özdağ’ın basın toplantısının saati değişti

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi’ne çevrildi.

Kararın duyurulmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan'ın açıklamalarının 'kenti politik tercihi olduğunu, Zafer Partisi'ni temsil etmediğini ve bağlamadığını' belirtti.

Bugün saat 11:00'da gerçekleştirilecek olan basın toplantısı ile kararını duyuracaklarını belirten Ümit Özdağ’ın açıklaması ileri saate alındı.

Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Basın Mensupları,

Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir."

ekran-goruntusu-2023-05-23-093401.png

ÖZDAĞ, KILIÇDAROĞLU İLE YAPTIĞI SON GÖRÜŞMENİN AYTRINTILARINI AÇIKLADI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün görüştü. Özdağ, görüşme sonrası yaptığı açıklamada mutabakat metnini Kılıçdaroğlu’na verdiğini belirterek, Millet İttifakı’nın konuyla ilgili kararını basın toplantısına kadar vereceğini söyledi.

Özdağ’ın dün yapılan görüşme sonrası yaptığı açıklama şöyle:

Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti’ne arz ederim.

ekran-goruntusu-2023-05-23-092557.png

İlgili Haberler
Son Dakika... Kılıçdaroğlu - Özdağ görüşmesi sona erdi
Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın kararı Zafer Partisi’ni temsil etmemektedir
Ümit Özdağ'ın yarın açıklayacağı karar belli oldu. Özdağ ile Sinan Oğan'ın yolları ayrıldı
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özdağ: Aramızda derin farklılıklar var
Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
‘Bekar kadınları sahiplendireceğiz’ diyen HÜDA PAR Genel Başkanı’na Meral Akşener’den canlı yayında olay yanıt Siyaset
‘Bekar kadınları sahiplendireceğiz’ diyen HÜDA PAR Genel Başkanı’na Meral Akşener’den canlı yayında olay yanıt
Rüyada kaza görmek ne demek? Rüyada kaza görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada kaza görmek ne demek? Rüyada kaza görmek neye işaret?
Fenerbahçe final aşkına! Spor
Fenerbahçe final aşkına!
Brent petrolün varil fiyatı 76,33 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 76,33 dolar
Adriana Lima merdivenlerde aşka geldi Magazin
Adriana Lima merdivenlerde aşka geldi
Fatih Terim'in lüks villasına ipotek. Rekor fiyata satışa çıkardı. Banka müdürünün dolandırdığı isimler arasındaydı Güncel
Fatih Terim'in lüks villasına ipotek. Rekor fiyata satışa çıkardı. Banka müdürünün dolandırdığı isimler arasındaydı
Çalışmaya gittiği tarlada cansız bedeni bulundu Güncel
Çalışmaya gittiği tarlada cansız bedeni bulundu