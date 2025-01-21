Ümit Özdağ'ın işaret ettiği Kaşif Kozinoğlu kimdir? Nasıl öldü?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası avukatı Sevdagül Tunçer açıklamalarda bulundu. Özdağ'ın oldukça moralli olduğunu belirten Tunçer, Özdağ'ın tek korkusunun Kaşif kozinoğlu'na yaptıkları gibi bir suikasta uğramak." olduğunu söyledi.

Avukat Sevdagül Tunçer, Ümit Özdağ'ın notunu paylaştı.

"TEK ENDİŞEM RAHMETLİ KAŞİF KOZİNOĞLU'NA YAPTIKLARI GİBİ ONA BENZEYEN BİR SUİKASTTA UĞRAMAKTIR"

Ümit Özdağ'ın avukatı Sevdagül Tunçer, Özdağ'ın mesajını paylaştı. Özdağ mesajında "Atatürk'ün askeriyim ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti kararlılıkla bütün gücümle savunacağım. Bugün gerçekten tutuklama beni yıldıramaz. Mücadeleme hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi ona benzeyen bir suikastta uğramaktır." dedi.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Kaşif Kozinoğlu, Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görev yapmış bir istihbarat görevlisiydi. 1955 yılında Trabzon'da doğan Kozinoğlu, Türkiye'nin iç ve dış güvenliğiyle ilgili çeşitli operasyonlarda aktif rol aldı. Orta Asya, Kafkasya ve Afganistan gibi bölgelerde MİT adına önemli görevlerde bulundu ve yurt dışındaki faaliyetleri ile tanındı.

KAŞİF KOZİNOĞLU NASIL ÖLDÜ?

Kozinoğlu, 2011 yılında Fethullahçı Terör Örgütü tarafından hazırlanan Oda Tv kumpas davasında tutuklandı. Tutukluluğu sırasında Silivri Cezaevi'nde savunmasını yapmasına kısa süre kala aniden hayatını kaybetti. 12 Kasım 2011'deki ölümünün ardından yapılan açıklamalarda, kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Ölmeden hemen önce yaptığı açıklamada 'Öldürmek dahil her şeyi yaptırabilirler' şeklinde açıklama yapmıştı.