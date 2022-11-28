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  • Ümit Özdağ’ın 'sembolik mayın' eylemine izin vermeyen Üsteğmenin nezaketi görülmeye değer

Ümit Özdağ’ın 'sembolik mayın' eylemine izin vermeyen Üsteğmenin nezaketi görülmeye değer

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Reyhanlı ilçesindeki bir tarlaya sembolik mayın bırakmak istedi. Özdağ’ın oto yedek parçası olduğunu dile getirdiği sembolik mayın eylemine jandarma izin vermedi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 20:23
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Ümit Özdağ’ın 'sembolik mayın' eylemine izin vermeyen Üsteğmenin nezaketi görülmeye değer

Ümit Özdağ’ın 'sembolik mayın' eylemine izin vermeyen Üsteğmenin nezaketi görülmeye değer
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay’da partisinin 2 günlük programı kapsamında Reyhanlı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlçede, 11 Mayıs Şehitler Anıtı’na çelenk bırakan Özdağ, daha sonra 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği’ni ziyaret etti.

Buradaki açıklamasında Türkiye’nin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi gerektiğini ifade eden Özdağ, “Sınır tekrar, mayınla, sensör sistemleriyle, balon sistemleriyle, SİHA’larla, güvence altına alınmalı. Biz Zafer Partisi olarak, kararlılığımızı vurgulamak amacıyla buradayız” dedi.

Reyhanlı ilçesinde bulunan bir tarlaya sembolik mayın bırakmak isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a jandarma ekiplerince izin verilmedi. Burada jandarma ile diyalog yaşayandı. Jandarma Üsteğmenin nezaketi ve üslubu göz doldurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz buraya sembolik mayın yerleştirmek için geldik. Bu oto yedek parçasını ve küreği, arabanın arkasına koymuştuk. Emniyet, küreğe el koymuş suç aleti olarak. Eğer Türk halkı, sığınmacılar gitsin, sınırlarımıza mayın gelsin diyorsa Zafer Partisi’ne destek versin” dedi. 

Özdağ, Twitter hesabı üzerinden ise şu paylaşımı yaptı: 

"Hatay Reyhanlı'da sınıra sembolik mayın döşeyip, Ottawa Antlaşması'ndan çekileceğimizi, açıklamaya gittik, yine engellendik! Büyük Türk Milleti, Suriye'den Türkiye'ye giren her sığınmacı, İran'dan Türkiye'ye giren her kaçak vatanımız için bir tehdittir! Bu tehdidi durduracağız!"

 

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