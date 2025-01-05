Ümit Özdağ'ın son paylaşımı olay oldu! Devlet Bahçeli'yi çileden çıkaracak video...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan açılımındaki son gelişmeleri “Birinci Terörle Müzakere sürecini ve sonuçlarını unutmadık, unutanlara hatırlatıyoruz” başlıklı bir videoyla sert eleştiride bulundu.

ÖZDAĞ’DAN BAHÇELİ’YE VİDEOLU GÖNDERME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ açılımı sonrası ‘DEM ile Öcalan görüşsün’ açılımı ile yeni boyut kazanan sürece en sert tepki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi. Özdağ, #SüreciBaltalayacağız etiketiyle X hesabından “Birinci Terörle Müzakere sürecini ve sonuçlarını unutmadık, unutanlara hatırlatıyoruz” başlıklı yayınladığı videolu paylaşım olay oldu.

Birinci Terörle Müzakere sürecini ve sonuçlarını unutmadık, unutanlara hatırlatıyoruz. #SüreciBaltalayacağız pic.twitter.com/xsW81jeS4B — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 4, 2025

Özdağ, daha önce de “Türk devletini teröristlerin önünde diz çöktürmeye çalışan zihniyetin alçak oyununu bozacağız. Bize "süreci baltalamayın" diyorlar. Türk Milleti adına, şehitlerimiz, gazilerimiz, sıvasız evlerinde göz yaşı döken şehit anaları için #SüreciBaltalayacağız Sen de şehitlerimizin kanı teröristlerle aynı masada oturanlara meze olmasın diyorsan yarın değil hemen şimdi Zafer Partisi'ne üye ol!” çağrıda bulunmuştu.

Türk devletini teröristlerin önünde diz çöktürmeye çalışan zihniyetin alçak oyununu bozacağız.

Bize "süreci baltalamayın" diyorlar.

Türk Milleti adına, şehitlerimiz, gazilerimiz, sıvasız evlerinde göz yaşı döken şehit anaları için #SüreciBaltalayacağız

Sen de şehitlerimizin kanı… pic.twitter.com/prDIfDQ5Dj — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 4, 2025

NE OLMUŞTU?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışının ardından son olarak ‘DEM ile Öcalan görüşsün’ açılımı ile yeni boyut kazanmıştı. Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM yetkilileri İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Bakanlık ise geçtiğimiz günlerde ziyarete onay verildiğini belirtmişti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı’ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü. Teröristbaşının, yaptığı açıklamada barış çağrısını iletirken meclisi işaret etmişti.

Son olarak ta Bahçeli ile DEM heyeti(Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan) TBMM’de bir görüşme gerçekleştirmişti.