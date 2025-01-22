Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin Barolar Birliği'nden dik duruş mesajı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin Barolar Birliği'nden dik duruş mesajı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin “Siyasetçilere yönelik bu tür müdahaleler sadece siyasi alanı değil, kamuoyundaki tüm muhalif düşünceleri baskı altına alma çabasının ürünüdür” açıklamasını yaptı. Ayrıca "Hukuk devletini, temel hak ve özgürlükleri her koşul altında savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada dik duruş ve kararlılık mesajları verildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin “Siyasetçilere yönelik bu tür müdahaleler sadece siyasi alanı değil, kamuoyundaki tüm muhalif düşünceleri baskı altına alma çabasının ürünüdür” açıklamasını yaptı.

Türkiye Barolar Birliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen suçlamaları da aşan zorlama iddialara dayanılarak tutuklanması, demokratik hukuk devleti niteliğinin yargı aracılığıyla aşındırılmasının çok ağır ve çarpıcı bir örneğidir.

Kamuoyu önündeki siyasi aktörlerin ifade hürriyetlerinin hukuka aykırı yöntemlerle sınırlandırılması çabası, anayasal demokratik ilkelerin ve yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin ağır tehdit altında olduğunu göstermektedir. Siyasetçilere yönelik bu tür müdahaleler sadece siyasi alanı değil, kamuoyundaki tüm muhalif düşünceleri baskı altına alma çabasının ürünüdür.

Hukukun üstünlüğü ve demokrasi kavramlarıyla bağdaşmayacak nitelikteki ölçüsüz yargısal müdahalelerin kabul edilemeyeceğinin altını bir kez daha çizerek; hukuk devletini, temel hak ve özgürlükleri her koşul altında savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin Barolar Birliği'nden dik duruş mesajı

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Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin Barolar Birliği'nden dik duruş mesajı
Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin Barolar Birliği'nden dik duruş mesajı