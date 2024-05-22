Ummadığın taş baş yarar atasözünün anlamı nedir?

Ummadığın taş baş yarar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanların ansızın karşılaşabilecekleri tehlikelere vurgu yapar. Bilinen ve öngörülebilen riskler her zaman zarar vermez; bazen en şaşırtıcı anlarda, en umulmadık yerlerden tehlike gelebilir. Bu nedenle, her zaman tetikte olmak ve önceden tedbirli olmak önemlidir.

Kişinin hiç beklemediği yerden zarar göreceğini ifade etmek amacıyla kullanılan bir atasözü olarak tanımlanmaktadır.

UMMADIĞIN TAŞ BAŞ YARAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ummadığın taş baş yarar bak çocuğa tembel diyordunuz matematikten 80 almış."