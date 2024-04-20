Ümraniye'de frenleri tutmayan otomobil, 14 aracı biçti

Kaynak: İHA
Ümraniye'de frenleri tutmayan otomobil, 14 aracı biçti
Ümraniye'de frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıkan otomobil park halindeki 14 araca çarptı.

Ümraniye'de akşam saat 21.45 sıralarında 23 Nisan Caddesi üzerinde seyir halinde olan ticari araç, frenleri tutmayınca Range Rover marka araca çarptı.

Çarpışma sonucu lastiği fırlayan otomobil hızını alamayıp 14 araca daha çarptı.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydan geldi.

Kazayı yapan sürücünün araçtan indikten sonra şok halinde olduğunu gören vatandaşların araması sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Maddi hasar meydana gelen bazı araçlar çekici yardımıyla götürülürken, kaza sonrası cadde polis kontrolünde trafiğe açıldı.

Öte yandan kaza sonrası sürücü ifade için karakola götürüldü.

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