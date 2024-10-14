Ümraniye'de hayvan katliamı iddiasında kavga çıktı! Bir zabıta bıçaklandı

Gebze'deki hayvan katliamı iddiasına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Ümraniye'de belediyeye ait Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Barınağı'nda çok sayıda ölü, hasta, bakımsız kedi ve köpek manzarası kameraya kaydedildi. Barınağa giden hayvanseverlerle görevliler arasında arbede olurken, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bir zabıtanın bıçakla yaralandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kocaeli'de Gebze Belediyesi’ne ait hayvan bakımevinde 30 köpek ve 13 kedinin öldürülüp poşetlerle çöpe atılmasının sonrasında bir katliam iddiası da İstanbul Ümraniye’de yaşandı. Sosyal medyada Ümraniye Belediyesi'ne ait Hekimbaşı Hayvan Barınağı'ndaki çok sayıda ölü, hasta, bakımsız kedi ve köpek görüntüleri kameraya yansıdı. Olay sonrasında hayvanseverler, kedi ve köpekleri kurtarmak için barınağın önüne geldi. Barınakta tarihi geçmiş çok miktarda mamanın da bulunduğu iddia edilirken, olay yerine polis ekipleri intikal etti. Barınağa giden polisler ve belediye personeli zabıtalar, hayvanseverleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Görevliler ile hayvanseverler arasında arbede olurken, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yaşanan kavgada, bir zabıtanın kesici bir aletle yaralandığını duyurdu.

YILDIRIM: PROVOKASYON ÇIKARMAK OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR

İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevimizde yaşanan olaylar, maalesef amacın sokak hayvanlarının korunması değil, provokasyon çıkarmak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Merkezimize gelen bir grup tarafından çıkarılan arbede sırasında, görevini yapmaya çalışan zabıta personelimiz kesici bir aletle yaralanmıştır. Bu tür şiddet içeren eylemler, hayvan haklarını savunmak gibi ulvi bir amaca hizmet etmediği gibi, aksine kargaşa ve kaos yaratmaya yönelik adımlar olduğunu üzülerek görüyoruz. Bizim için her canlı değerlidir ve hiçbir canlıyı siyasi bir malzeme olarak kullanmayı asla kabul etmeyiz. Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyor ve onların iyiliği için titizlikle çalışıyoruz. Bu tür provokatif girişimlerin hayvanseverlik adı altında yapılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yaralanan zabıta personelimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir ve adli süreçler başlatılmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

Bugün, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevimizde yaşanan olaylar, maalesef amacın sokak hayvanlarının korunması değil, provokasyon çıkarmak olduğunu bir kez daha göstermiştir.



Merkezimize gelen bir grup tarafından çıkarılan arbede sırasında, görevini yapmaya çalışan zabıta… pic.twitter.com/Nhz3qwByC4 — İsmet Yıldırım (@ismetyildirimtr) October 13, 2024

BELEDİYE İDDİALARI YALANLADI

Ümraniye Belediyesi ise görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntülerin izinsiz kaydedildiğini ve "yanlış bir izlenim oluşturulduğunu" belirtti.

Bunu yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını vurgulayan Ümraniye Belediyesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Bu görüntüler, hayvanların bakımsız olduğu gibi bir algı oluşturmak amacıyla, bağlamından koparılarak sosyal medyada paylaşılmıştır ancak bu bilgi tamamen yanlıştır. Bakımevimizde tedavi görmekte olan hayvanlarımız, sokaktan yaralı ve hasta halde getirilmiş olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde iyileşme süreçleri devam etmektedir. Hayvanlarımızın bakımı ve sağlığı en yüksek standartlarda sürdürülmektedir

"Bu da farklı bir amaçla sosyal medyaya yansıtılmıştır. Bu tür eylemler, gerçek durumu çarpıtma niyeti taşıyan girişimlerdir. Hekimbasi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'miz, her zaman hayvanseverler ve ilgili derneklerle işbirliği içinde, sokak hayvanlarının rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütmeye devam etmektedir. Merkezimize izinsiz giriş yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Yanlış bilgilendirmelere karşı duyarlı olmanızı rica ediyor ve her zaman hayvanlarımızın iyiliği için büyük bir özenle çalıştığımızı vurgulamak istiyoruz."