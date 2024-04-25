Ümraniye'de motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu

Kazanın Elmalıkent Mahallesi'nde gerçekleştiği öğrenildi. Motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.

Kazayı fark edenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Büke'yi ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Emrah Büke'nin şehit haberi emniyet teşkilatında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.