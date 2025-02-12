Ümraniye'de otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

Kaynak: İHA
Ümraniye'de otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

İstanbul Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü Esat Arslan, araç içinde sıkışarak yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Ümraniye Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Esat Arslan'ın sürücüsü olduğu 34 EN 0449 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attı. Olayda sürücü Esat Arslan araç içinde sıkışarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Esat Arslan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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