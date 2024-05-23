Ümraniye’de yaşlı anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu

Ümraniye’de yer alan Çavuşbaşı Caddesi üzerindeki bir binanın ikinci katına posta bırakmak üzere gelen görevli, evden gelen kötü kokulardan şüphelenerek muhtara ulaştı.

Dairede yaşayan yaşlı kadın ve oğlundan cevap alamayan muhtar ise durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin nezaretinde kapıyı kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri, iki kişiyi hareketsiz biçimde yerde uzanırken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve oğlun yaşamlarını yitirdiği tespit edildi.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen şahısların cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.