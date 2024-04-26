Ümraniye'den acı haber: Görev başında şehit oldu

Kaynak: AA / İHA
Ümraniye'den acı haber: Görev başında şehit oldu
Ümraniye'de motosikletli trafik polisi görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Elmalıkent Mahallesi'nde seyir halinde olan motosikletli trafik polisi Emrah Büke, önce kaldırıma çarptı, ardından da refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı polisi, hastaneye kaldırdı.

Büke, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Ümraniye'de kaza yapan motosikletli trafik polisi şehit oldu - 1

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Emrah Büke’nin şehadet haberi Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Ümraniye'de kaza yapan motosikletli trafik polisi şehit oldu - 2

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