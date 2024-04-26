Ümraniye'den acı haber: Görev başında şehit oldu

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Elmalıkent Mahallesi'nde seyir halinde olan motosikletli trafik polisi Emrah Büke, önce kaldırıma çarptı, ardından da refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı polisi, hastaneye kaldırdı.

Büke, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Emrah Büke’nin şehadet haberi Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.