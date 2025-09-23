Ümraniye’nin kahraman polisi Şeyda Yılmaz Sivas’ta unutulmadı

23 Eylül 2024’te Ümraniye’de hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için, memleketi Sivas’ta, Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.
Törene Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Şeyda Yılmaz’ın babası Mehmet, annesi Nurgül Yağlı, yakınları ve emniyet personeli katıldı.
Şehit polis memuru Yılmaz’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törene katılanlar, Şeyda Yılmaz’ın mezarına çiçek bıraktı.