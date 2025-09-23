Ümraniye’nin kahraman polisi Şeyda Yılmaz Sivas’ta unutulmadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ümraniye’nin kahraman polisi Şeyda Yılmaz Sivas’ta unutulmadı

İstanbul Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti’nin tabancayla vurarak şehit ettiği polis memuru Şeyda Yılmaz (27), şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

23 Eylül 2024’te Ümraniye’de hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için, memleketi Sivas’ta, Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.

Törene Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Şeyda Yılmaz’ın babası Mehmet, annesi Nurgül Yağlı, yakınları ve emniyet personeli katıldı.

Şehit polis memuru Yılmaz’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törene katılanlar, Şeyda Yılmaz’ın mezarına çiçek bıraktı.

Ümraniye’nin kahraman polisi Şeyda Yılmaz Sivas’ta unutulmadı

Ümraniye’nin kahraman polisi Şeyda Yılmaz Sivas’ta unutulmadı

Ümraniye’nin kahraman polisi Şeyda Yılmaz Sivas’ta unutulmadı

Ümraniye’nin kahraman polisi Şeyda Yılmaz Sivas’ta unutulmadı

Ümraniye’nin kahraman polisi Şeyda Yılmaz Sivas’ta unutulmadı

Ümraniye’nin kahraman polisi Şeyda Yılmaz Sivas’ta unutulmadı

Ümraniye’nin kahraman polisi Şeyda Yılmaz Sivas’ta unutulmadı

Ümraniye’nin kahraman polisi Şeyda Yılmaz Sivas’ta unutulmadı

Ümraniye’nin kahraman polisi Şeyda Yılmaz Sivas’ta unutulmadı

Son Haberler
Özgür Çelik'ten tutuklama tepkisi!
Özgür Çelik'ten tutuklama tepkisi!
Birleşmiş Milletler, FIFA ve UEFA'ya çağrı yaptı: İsrail'i men edin!
Birleşmiş Milletler, FIFA ve UEFA'ya çağrı yaptı: İsrail'i men edin!
Haftanın açılış maçında kazanan Ümraniyespor
Haftanın açılış maçında kazanan Ümraniyespor
Rizespor’da Kasımpaşa hazırlıkları başladı: Palut’tan ofansif uyarı
Rizespor’da Kasımpaşa hazırlıkları başladı: Palut’tan ofansif uyarı
Bismil’de kamyonet faciası! 2 yaşındaki Meryem bebek öldü: Şoför serbest
Kamyonet faciası! 2 yaşındaki Meryem bebek öldü...