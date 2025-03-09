Ümraniyespor Malatya'dan 5 golle dönüyor

Kaynak: İHA
Ümraniyespor Malatya'dan 5 golle dönüyor

Trendyol 1. Ligi’nin 29. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 5-0 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Ümraniyespor mücadeleyi 5-0 kazandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

16. dakikada sol taraftan Emre’nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Lucas Joao, yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada serbest vuruşu kullanan Benny’nin kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Burak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

83. dakikada Lucas’ın ceza sahasında kaleye çektiği sert şut kaleci Muhammed'den döndü. Pozisyonun devamında dönen topa vuruşunu yapan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

87. dakikada orta sahada topu kapan Batuhan'ın, savunmayı geçerek girdiği ceza sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gitti. 0-4

90+3. dakikada Atalay’ın uzun ara pası sonrası topla buluşan Poyraz'ın ceza sahasına girip çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-5

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