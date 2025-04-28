Ümraniyespor play-off şansını zorluyor

Kaynak: İHA
Ümraniyespor play-off şansını zorluyor

Trendyol 1. Ligin 36. haftasında sahasında Amedpsor’u 3-0 mağlup eden Ümraniyespor, kırmızı-beyazlı ekip play-off şansını sürdürdü.

Trendyol 1. Ligin 36. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Amedspor'u 3-0 mağlup etti. Ümraniyespor Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil ile birlikte izledi. Oldukça çekişmeli geçen mücadele Ümraniyespor’un 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri Benny, Burak Öksüz ve Engjell Hoti kaydetti. Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 53'e yükseldi.

OYUNCULARA TEBRİK

Karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan İsmet Yıldırım, maçın bitiş düdüğünün ardından Ümraniyespor soyunma odasına giderek oyuncuları tebrik etti. Başkan Yıldırım, "Oynadığınız futbol taraftarlarımızı memnun etti. Daha da iyi olacağınızdan hiç şüphem yok. Yolun sonu Süper Lig olsun" dedi.

Son Haberler
'Halo' Develi’de görüldü
'Halo' Develi’de görüldü
İsrail'den UNRWA duruşmalarına tepki
İsrail'den UNRWA duruşmalarına tepki
İspanya karanlığa gömüldü! 10 saati bulabilir
İspanya karanlığa gömüldü! 10 saati bulabilir
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Yüzücü Aysu Türkoğlu tarihe geçti
Yüzücü Aysu Türkoğlu tarihe geçti