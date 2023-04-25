Ümraniyespor VAR kayıtlarını talep etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, ligde karşılaştığı 1. haftada Fenerbahçe, 5. haftada Trabzonspor, 6. haftada Gaziantep FK, 9. haftada Kayserispor, 20. haftada Fenerbahçe, 22. haftada Galatasaray, 31. haftada Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı Trabzonspor mücadelelerinin VAR kayıtlarının açıklanmasını istediği bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

VAR KAYITLARINI TALEP ETTİLER

Ümraniyespor'un açıklamasında, "Görselde detayları ile belirtilen, futbol kurallarına uygun olmadığı izahtan vareste olan pozisyonlar sebebi ile anılan müsabakaların bütünüyle VAR kayıtlarının açıklanmasını, açıklanacak VAR kayıtlarının tarafımıza tebliğini Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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