Recep Uçar: Hakemler beni çıldırttı

Uçar şunları söyledi:
- Ülkedeki en nezaketli teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum.
- Bizim yediğimiz ikinci golden önce faul var. Ben haksızlık istemiyorum. Ama hakemler beni çıldırttı. Çünkü bizim yediğimiz ikinci golden önce de faul var. Onlarınkine bakılıyor ama bizimkine bakılmıyor.
- Fenerbahçe kulübesindeki herkes bizim ikinci gol için faul diyor. Ama bizim yediğimiz ikinci golden önce de "Haklısın faul vardı hocam" dediler.
- Ben mazaret üretmem. Sonuncuysak sorumlu benim. Ama yeter artık. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray en ufak bir şeyde federasyonu basıyor.
- Şu gri phozisyonlar da bir kez bizim lehimize dönsün.
- Benim canım çok yanıyor.
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