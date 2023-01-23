Recep Uçar: Hakemler beni çıldırttı

Uçar şunları söyledi:

- Ülkedeki en nezaketli teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum.

- Bizim yediğimiz ikinci golden önce faul var. Ben haksızlık istemiyorum. Ama hakemler beni çıldırttı. Çünkü bizim yediğimiz ikinci golden önce de faul var. Onlarınkine bakılıyor ama bizimkine bakılmıyor.

- Fenerbahçe kulübesindeki herkes bizim ikinci gol için faul diyor. Ama bizim yediğimiz ikinci golden önce de "Haklısın faul vardı hocam" dediler.

- Ben mazaret üretmem. Sonuncuysak sorumlu benim. Ama yeter artık. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray en ufak bir şeyde federasyonu basıyor.

- Şu gri phozisyonlar da bir kez bizim lehimize dönsün.

- Benim canım çok yanıyor.