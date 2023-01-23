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  • Recep Uçar: Hakemler beni çıldırttı

Recep Uçar: Hakemler beni çıldırttı

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe maçından sonra sert açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 22:49
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Ümraniyespor'dan büyük tepki

Recep Uçar: Hakemler beni çıldırttı
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Uçar şunları söyledi:

- Ülkedeki en nezaketli teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum.

- Bizim yediğimiz ikinci golden önce faul var. Ben haksızlık istemiyorum. Ama hakemler beni çıldırttı. Çünkü bizim yediğimiz ikinci golden önce de faul var. Onlarınkine bakılıyor ama bizimkine bakılmıyor.

- Fenerbahçe kulübesindeki herkes bizim ikinci gol için faul diyor. Ama bizim yediğimiz ikinci golden önce de "Haklısın faul vardı hocam" dediler.

- Ben mazaret üretmem. Sonuncuysak sorumlu benim. Ama yeter artık. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray en ufak bir şeyde federasyonu basıyor. 

- Şu gri phozisyonlar da bir kez bizim lehimize dönsün.

- Benim canım çok yanıyor.

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Ülkücü Alperen
23.01.2023 23:00
Haklısın hocam ama çare var.care Basbug Meral Akşener ❤️  
 
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