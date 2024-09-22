Umre turları 6 Ekim'de başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2024-2025 ikinci dönem umre turlarının 6 Ekim'de başlayacağını açıkladı. Bircan, umre turları kayıtlarını haziran ayından itibaren almaya başladıklarını belirtti.

Bircan, 2024-2025 umre sezonu kapsamında ilk dönem kafilelerini ağustos ayından itibaren kutsal beldelere gönderdiklerini ifade etti. Özellikle ekim, kasım, aralık ve ocak aylarında gerçekleşecek ikinci dönem turları için yoğun talep aldıklarını belirtti.

Sömestirde öğrenci ve öğretmenlere yönelik özel turlar düzenlediklerini anlatan Bircan, kasım ayındaki ara tatilde kutsal beldelerdeki manevi atmosfere ulaşmak isteyen öğrenci ve veliler için 7 günlük turlar planladıklarını ve bu turlara yoğun talep olduğunu söyledi.

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Bircan, bu süreçte gelen tüm taleplere cevap vermeye çalışacaklarını vurguladı. Diyanet İşleri Başkanlığının umre turları için hazırlıklarını tamamladığını belirten Bircan, "Şu an için ramazan ayına kadar olan tüm turlarımız başvurulara açıktır. Vatandaşlarımızın zamanı ve ekonomik durumuna göre 7, 11, 15, 20, 24 günlük, Kabe'ye yakın ve uzak mesafe olmak üzere çeşitli tercihler sunduk. Vatandaşlarımız, kendi zaman dilimleri ve ekonomik durumlarına göre bu paketlerden birini seçebilecekler." dedi.

İkinci dönem umre turlarına yönelik yoğun talep olduğunu dile getiren Bircan, "Başvuran tüm vatandaşlarımızı Kabe-i Muazzama ile buluşturmak için çalışacağız. Umre turlarımızı dönem dönem açıyoruz. 6 Ekim'den itibaren ilk kafilemiz yola çıkacak. Ramazan turlarımızı ise henüz açmadık. Ramazanla ilgili özel bir çalışma yapıyoruz ve çok yakında tur başvuruları açılacak. Ramazanın manevi atmosferini kutsal beldelerde geçirmek isteyenlere sunulacak." ifadelerini kullandı.

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