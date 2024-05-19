Umreye götürme vaadiyle 55.000 dolarlık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Umreye götürme vaadiyle 55.000 dolarlık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı
Özbekistan Polis Teşkilatının bugün yaptığı açıklamada, vatandaşları umreye götürme vaadiyle kandırıp topladığı 55.000 dolarla sırra kadem basan 27 yaşındaki dolandırıcının yakalandığı bildirildi.

Nisan ayında umreye gitmek için için internetten tanıştığı 27 yaşındaki M.M. ile görüşen 43 yaşındaki F.M. her şartta anlaştı. M.M., F.M.'ye kendisi ile umreye gidecek 45 kişi bulması halinde onu bedavaya umreye götüreceğini söylemesi üzerin F.M. umreye gitmek isteyen 47 kişiyi umre organizasyonuna yazdırdı.

Polis teşkilatından yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki M.M., umreye gitmek isteyen 47 kişiden toplamda 55.000 dolar topladı. Ancak M.M. sözünü yerine getirmedi ve ortalıktan kayboldu.

Umreye gitme vaadiyle aldatılan 48 kişi durumun ortaya çıkmasından sonra soluğu poliste aldı. Kazakistan Polis Merkezi iki haftalık teknik takip sonucunda dolandırıcının adresini tespit etti ve dün gerçekleştirdiği bir operasyonla M.M.'yi kıskıvrak yakaladı.

M.M. verdiği ifadesinde çok fazla borcunun olduğunu ve topladığı paraları borcunu kapamak için kullandığını itiraf etti. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.M., Özbekistan Ceza Kanunu'nun dolandırıcılıkla ilgili 168. maddesi kapsamında yargılanacak.

Polis M.M.'nin başka dolandırdığı kişilerin olup olmadığı konusunda soruşturma başlattığını duyurdu.

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