﻿Gazeteci Umur Talu milletvekili adayı oldu

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesinde sanat, spor ve basın camiasından pek çok isim parti üyeliği ve milletvekili adaylığı ile gündeme geldi.

Basın dünyasından milletvekili adayı olarak açıklanan bir isim de Umur Talu oldu.

Talu, 14 Mayıs seçimlerine Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında kendi listesiyle girecek olan TİP'in milletvekili adaylığı teklifini olumlu yanıt verdi. Deneyimli gazetecinin adaylığı TİP Genel Başkanı Erkan Baş tarafından duyuruldu.

Erkan Baş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde

"Basın dünyamızın önemli ismi, her zaman haksızlığa uğrayanın yanında olan sevgili Umur Talu, milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi sevindirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Özgür bir basın için mücadelemizi mutlaka kazanacağız."