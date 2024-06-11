Umut Nayir'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin geçen sezonun ikinci yarısında Pendikspor'a kiraladığı Umut Nayir'a yine yol gözüktü.

Sarı lacivertli kulüple bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Umut Nayir'a bu kez de Süper Lig'in yeni takımı Göztepe'nin talip olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe yeni sezon planlamasında yer almayan 30 yaşındaki oyuncu ile Göztepe'nin anlaştığı belirtildi.

Umut Nayir, 2016-17 sezonunda da Göztepe'de forma giymişti.

Fenerbahçe'de geçen sezonun ilk yarısında 13 maça çıkan ama gol atamayan Umut, kiralandığı Pendikspor'da ise 18 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırmıştı.