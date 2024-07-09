Ünal Aysal koltuğu bırakmadı

Bankacılık dünyasının tanınmış simalarından Hakan Ateş, 65 yaşındaki tekrar baba olmanın sevincini yaşadı.

2022 yılında evlendiği ve genel müdürlüğünü üstlendiği bankanın şube müdürü olan üçüncü eşi Demet Ateş ile Hakan Ateş çiftinin pazar günü bir oğlan çocuğu dünyaya geldi.

71 yaşında baba olan Ünal Aysal ve 66 yaşında baba olan Dikran Masis'in ardından 'Yaşlı Baba Ligi'nde Hakan Ateş 3. sırada yer aldı.

Böylece Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı.

FLORYA PROJESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Ünal Aysal "Galatasaray'ın Riva'daki anlaşmadan kaynaklanan gelir kaybı ve zararı oldukça ciddi bir mesele" diyerek projeyi eleştirmişti.

Ünal Aysal "Riva anlaşmasından elde edilen yüzde 20'lik pay, Düşler Vadisi projesindeki villaların tamamlanmamış halde teslim edilmesi nedeniyle, Türkiye inşaat sektörü standartlarının oldukça altında bir oran olarak değerlendiriliyor. Genel kurul üyelerinin bu durumu sorgulaması ve endişe duyması anlaşılır bir durum, zira sektör uzmanlarının raporlarına göre, kaba inşaat aşamasında teslim edilen bağımsız bölümler nedeniyle Galatasaray'ın metrekare başına bin dolar daha az gelir elde ettiği belirtiliyor.

Projenin toplam büyüklüğünün emsal artışıyla 400 bin metrekareye ulaşacağı ifade edilmişken, gerçekte 310 bin metrekarede kalması, son teslimat fazının 22 Eylül 2023 tarihinde olmasına rağmen sadece 150 villanın satışta olması ve geri kalan 450 villanın durumu hakkında bilgi sahibi olunmaması gibi sorunlar mevcut. Sekiz ay geçmesine rağmen teslimatın yapılmamış olması ve temerrüt durumu varken hukuki hakların kullanılmaması, yönetim nezdinde güven problemlerine yol açıyor.

Riva'da yaşanan bu olumsuz deneyimin Florya'da tekrarlanmasını istemiyoruz. Florya'da bulunan yaklaşık 63 dönümlük Galatasaray taşınmazının son eklenen 40 dönümü, dernek adına değil, yeni kurulan Florya Emlak A.Ş. adına tescil edildi. Şirketin sahibi Galatasaray Dijital A.Ş. olup, temsil ve ilzam yetkilileri Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur'dur. Türk Ticaret Kanunu'na göre bu yetkililer, Florya Emlak A.Ş. adına kayıtlı taşınmaz üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler, bu da kurumsal açıdan sıkıntılı bir görüntü oluşturuyor" ifadelerini kullanmıştı.