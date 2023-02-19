19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üç bin yıllık heykeller depreme rağmen sapasağlam

Üç bin yıllık heykeller depreme rağmen sapasağlam

Türkiye’yi sarsan 2 büyük depremin vurduğu Gaziantep'te bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ndeki 3 bin 300 yıllık heykeller, hiç zarar görmeden ayakta kaldı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 15:09
Takip Et

UNESCO listesindeki 3 bin 300 yıllık heykellerde çatlak yok

Üç bin yıllık heykeller depreme rağmen sapasağlam
+
Aa
-

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 3 bin 300 yıllık geçmişe sahip, 110 dönüm alan üzerine kurulu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nin bulunduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesine 23 kilometre mesafedeki Yesemek Mahallesi de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi. 2 evin yıkıldığı, birçok evin hasar gördüğü kırsal mahallede, müze ve heykel atölyesi depremin yıkıcılığına rağmen ayakta kaldı.

Bazalt taşından oluşan, ağırlığı 1 ile 10 ton arasında değişen, aslan, dağ tanrısı, savaş arabası gibi figürlerin işlendiği 518 heykelin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde görevli Ali Çiçek, heykellerin 2 büyük depreme rağmen yıkılmadığını ve sapasağlam ayakta kaldığını söyledi.

Çiçek. "Açık hava müzemiz, 110 dönüm alan üzerine kurulu. Bu özelliği ile dünyanın en büyük açık hava heykel atölyesidir. Bu alan içerisinde 518 heykel bulunmaktadır. Büyük bir deprem yaşandı, köyümüzde 2 ev yıkıldı, birçok evde hasar oluştu. Ancak açık hava müzemizdeki eserlerde, herhangi bir zarar meydana gelmedi.

Heykellerin hiçbiri, yerinden dahi oynamadı. 3 bin 300 yıllık eserlerimiz depremden etkilenmedi. Ağırlığı 1 ile 10 ton arasında değişen heykellerimizin tamamı yerinde duruyor" dedi.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
5
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
6
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
7
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası
﻿Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası
﻿Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası
﻿Ankara Sincan’da icradan satılık daire
﻿Ankara Sincan’da icradan satılık daire
﻿Ankara Sincan’da icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Malkara’da icradan satılık tarla
﻿Tekirdağ Malkara’da icradan satılık tarla
﻿Tekirdağ Malkara’da icradan satılık tarla
﻿Merih Demiral ısınmaya 'Türkiye için dua et' tişörtüyle çıktı
﻿Merih Demiral ısınmaya 'Türkiye için dua et' tişörtüyle çıktı
﻿Merih Demiral ısınmaya 'Türkiye için dua et' tişörtüyle çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.