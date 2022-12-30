Unesco da Pele'yi unutmadı

Pele 1994'ten itibaren hem BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in İyi Niyet Elçisi, hem de UNESCO Spor Şampiyonu olarak, hatırı sayılır bir zamanını BM'yi ve çalışmalarını desteklemeye adamıştı.

Ayrıca, herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe adanmış ilk büyük küresel kalkınma ve çevre zirvelerinden biri olan, 1992'de Rio de Janeiro'da düzenlenen çok önemli BM Dünya Zirvesi için İyi Niyet Elçisi olarak atanmıştı.