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Unesco da Pele'yi unutmadı

Dünya çapında sporun gücünü savunan Birleşmiş Milletler eğitim ve kültür kuruluşu UNESCO , Pele'nin vefatından dolayı "derin üzüntü duyduğunu" tweetledi ve Brezilya halkına ve daha geniş "futbol ailesine" başsağlığı diledi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 15:11
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Unesco Pele'yi unutmadı

Unesco da Pele'yi unutmadı
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Pele 1994'ten itibaren hem BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in İyi Niyet Elçisi, hem de UNESCO Spor Şampiyonu olarak,  hatırı sayılır bir zamanını BM'yi ve çalışmalarını desteklemeye adamıştı.

Ayrıca, herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe adanmış ilk büyük küresel kalkınma ve çevre zirvelerinden biri olan, 1992'de Rio de Janeiro'da düzenlenen çok önemli BM Dünya Zirvesi için İyi Niyet Elçisi olarak atanmıştı.

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