UNICEF Gazze’ye yardımların engellendiği açıkladı

Elder, kontrol noktalarında sekiz saat bekletildiklerini ve sadece 40 kilometre yol almalarının 13 saat sürdüğünü ifade etti. Konvoyda bir kamyonun içinde olduğunu belirten Elder, aileleri için yemek almak isteyen iki balıkçının ise gözlerinin önünde vurularak öldürüldüğünü söyledi.

İSRAİL’DEN KONVOY İLE İLGİLİ YANIT GELDİ

İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün (COGAT), girişi engellenen yardımlar ile ilgili olarak, “Bahsetmeyi unuttuğunuz birkaç önemli ayrıntı var James Elder. Kamyonunuzun kapalı bir arka kabini vardı. Hamas geçmişte bu kabinleri silah kaçakçılığı için kullandığı için bunun bir güvenlik sorunu olduğunu biliyorsunuz. Kapalı arka kabin kamyonlar özel koordinasyon gerektirir. Bu yeni bir şey değil” ifadelerini kullandı.