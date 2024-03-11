Unicredit: AMB, faiz konusunda Fed'den ayrışabilir

Bloomberg Televizyonuna konuşan İtalyan Unicredit'in Ekonomisti Nielsen, ücret artışlarıyla birlikte güçlü seyreden istihdam piyasası ve mali desteklerle ABD ekonomisinin 'kısıtlayıcı' alanda kalabileceğini, Euro Bölgesi yetkililerinin ise farklı bir patikayı tercih edebileceğini söyledi.

Uzman, "ABD'nin uzun süre faizleri yüksek tutma ihtimali olabilir ancak Avrupa'da bu ihtimal yok. AMB'nin para politikasında Fed'den ayrışması, piyasalardaki AMB'nin Fed'i takip ettiği algısını yok edebilir" ifadelerini kullandı.

Nielsen Orta Doğu, emtia, Çin'in Tayvan'a baskısı ve tedarik zinciri gibi konuların daha endişe verici olduğunu belirtti.

Nielsen "Avrupa'da para politikası aşırı sıkılaştı, dünyadaki gelişmelere bakınca bunun önemsiz olduğunu görüyoruz" dedi.