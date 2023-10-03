Union Berlin'den UEFA'ya pankartlı protesto: Umursadığınız tek şey para

Union Berlin, Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci maçında Braga ile karşılaşıyor.
Alman taraftarlar, mücadele öncesi UEFA'yı protesto etti.
UEFA standartları nedeniyle Şampiyonlar Ligi maçlarını Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak zorunda kalan Union Berlin taraftarı karşılaşma öncesi UEFA'yı hedef alan pankart hazırladı.
''UMURSADIĞINIZ TEK ŞEY PARA''
Union Berlin taraftarı futbolcuların sahaya çıktığı anda koreografiyi gerçekleştirirken, ''Sporu umursamıyorsunuz, umursadığınız tek şey para!'' yazılı pankart açtı.
Bu pankart sonrası UEFA'nın Union Berlin'e ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.