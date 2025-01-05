United Airlines, internet servisini hızlandırıyor

United Airlines, Starlink ile yaptığı anlaşma doğrultusunda, uçuş içi internet hizmetini hızla genişletiyor. Şirket, 2024 yılında başlatacağı testlerin ardından, bahar aylarında ilk ticari uçuşunu gerçekleştirmeyi planlıyor. Starlink, uçuş boyunca yüksek hızda Wi-Fi bağlantısı sağlayarak, yolcuların gerçek zamanlı video akışı yapmalarına, verimlilik uygulamalarına erişmelerine ve canlı oyunlar oynamalarına olanak tanıyacak.

Elon Musk’ın Starlink’i United Airlines’ta

United Airlines’ın Müşteri İlişkileri Direktörü Linda Jojo, uçuşlarda kullanılacak yeni Starlink terminallerinin kurulumu için agresif bir planlama yaptıklarını belirtti. Bu kurulumlar, uçakların bakımdayken yaklaşık iki gün sürecek. Ayrıca, kurulum işlemi iki geceye bölünebilecek.

Hedef, 2025 yılı sonuna kadar, United Airlines’ın bölgesel filosunun tamamına Starlink sisteminin kurulması. İlk büyük gövde uçaklarından Boeing 737 ve Airbus 320’lerin de yılsonuna kadar Starlink bağlantısına sahip olması bekleniyor.

Starlink, uçuş içi interneti, kara üzerindeki internet deneyimiyle eşdeğer hale getirmeyi vaat ediyor. Yolcular, uçuş esnasında yüksek hızda internetle rahatlıkla video izleyebilecek, online iş uygulamalarına bağlanabilecek ve oyun oynayabilecek. United Airlines, MileagePlus programı üyelerine Starlink hizmetini ücretsiz sunacak ve bu hizmetle birden fazla cihazı aynı hesapla kullanma imkânı sağlayacak.

United Airlines’ın CEO’su Richard Nunn, “Bu yıl MileagePlus üyelerimiz için pek çok yenilik planlıyoruz ve Starlink’i mümkün olan en hızlı şekilde uçaklarımıza entegre etmek bu yeniliklerin merkezinde yer alacak,” dedi ve “Bu adım, United’ı uçarken deneyimlerinizi devrim niteliğinde değiştirecek, ayrıca üyelerimize daha önce mümkün olmayan yeni işbirlikleri ve fırsatlar sunacak.” diye ekledi.

United Airlines, bu önemli adımla sadece uçuş içi interneti dönüştürmeyi hedeflemiyor, aynı zamanda müşterilerine daha iyi bir deneyim sunma ve küresel işbirliklerini geliştirme fırsatları yaratmayı planlıyor. Uçuş içi Wi-Fi erişiminin hızla yayılması, şirketin müşteri sadakat programı olan MileagePlus’a da değer katacak. Bu gelişmeler, şirketin gelecekteki büyüme ve müşteri memnuniyetine olan katkılarının göstergesi olacak.