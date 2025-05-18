Üniveriste öğrencilerinden 19 Mayıs çağrısı! Buluşma noktaları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: BirGün Gazetesi
Üniveriste öğrencilerinden 19 Mayıs çağrısı! Buluşma noktaları belli oldu

Üniversite öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbul’da Maçka Parkı’na buluşma çağrısı yaptı.

Üniversite öğrencileri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Maçka Parkı'nda buluşacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi öğrencileri yaptığı çağrıda, "Barikatları aşarak başlattığımız direnişin ikinci ayında, sanatla örülmüş bir dayanışma alanında buluşuyoruz. Müziğin, sözün, görselin ve emeğin iyileştirici gücüne inanan herkesi, birlikte üretmenin yollarını aradığımız bu çağrıya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

BirGün'de yer alan habere göre, buluşmaya dair ayrıntılar ilerleyen sürede paylaşılacak.

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