Üniversite kayıtları için son gün

Üniversitelerde kayıt işlemleri yarın sona erecek. Mazeretli kayıt başvuruları ise 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tarihlerden sonra herhangi bir kayıt başvurusu kabul edilmeyecek.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI PUANLARINI ARTIRDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, meslek yüksekokullarının puanlarında artış yaşandı. Özellikle ön lisans pilotaj programı, 536,7 gibi rekor bir puanla öğrenci aldı. Siber güvenlik programına ise 525 puanla yerleştirme yapıldı.

"MYO’LAR KARİYER FIRSATI SUNACAK"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin geleceği okumakta başarılı olduklarını belirtti. Özvar, "Çağın yeni mesleklerine yönelik açılan meslek yüksekokullarının, gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inanıyoruz" dedi.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Üniversitelerde kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan ya da kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle dolmayan kontenjanlara, ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak. Ancak merkezi yerleştirme ile bir programa yerleşen adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunamayacaklar.