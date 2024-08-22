Üniversite kayıtları için son gün

Düzenleme: Kaynak: AA
Üniversite kayıtları için son gün

Üniversitelerde kayıt işlemleri yarın sona erecek. Adaylar için, mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

Üniversitelerde kayıt işlemleri yarın sona erecek. Mazeretli kayıt başvuruları ise 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tarihlerden sonra herhangi bir kayıt başvurusu kabul edilmeyecek.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI PUANLARINI ARTIRDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, meslek yüksekokullarının puanlarında artış yaşandı. Özellikle ön lisans pilotaj programı, 536,7 gibi rekor bir puanla öğrenci aldı. Siber güvenlik programına ise 525 puanla yerleştirme yapıldı.

.jpg

"MYO’LAR KARİYER FIRSATI SUNACAK"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin geleceği okumakta başarılı olduklarını belirtti. Özvar, "Çağın yeni mesleklerine yönelik açılan meslek yüksekokullarının, gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inanıyoruz" dedi.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Üniversitelerde kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan ya da kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle dolmayan kontenjanlara, ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak. Ancak merkezi yerleştirme ile bir programa yerleşen adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunamayacaklar.

2-001.jpg

İlgili Haberler
30 yıl sonra girdiği üniversite sınavını kazanan kadın
30 yıl sonra girdiği üniversite sınavını kazanan kadın
Üniversite kayıtları bugün başlıyor. e-Devlet'ten işlem yapılabilecek
Üniversite kayıtları bugün başlıyor
13 üniversiteye rektör atandı
Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme
Öne Çıkanlar
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Son Haberler
Aynı araba ABD'de 85 bin dolar: Türkiye'de 630 bin dolar. Kim kimi kıskanıyor siz karar verin Ekonomi
Aynı araba ABD'de 85 bin dolar: Türkiye'de 630 bin dolar. Kim kimi kıskanıyor siz karar verin
Ordu'da mandırada yangın Gündem
Ordu'da mandırada yangın
160 milyon nerede? Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde neler oluyor? Üyeler soruyor Gündem
160 milyon nerede? Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde neler oluyor? Üyeler soruyor
Galatasaray'ın Zaha için istediği bonservis belli oldu Spor
Galatasaray'ın Zaha için istediği bonservis belli oldu
Leylekler göç dansına başladı Video
Leylekler göç dansına başladı
Türkiye 14-2 yenildi. Avrupa Şampiyonası'na çok kötü başladık Spor
Türkiye 14-2 yenildi. Avrupa Şampiyonası'na çok kötü başladık
Boşnakların neden kulpsuz fincanda kahve içtiği ortaya çıktı Gündem
Boşnakların neden kulpsuz fincanda kahve içtiği ortaya çıktı