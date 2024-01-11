Üniversite müfredatlarına yapay zeka dersleri eklenecek

Kaynak: DHA
Üniversite müfredatlarına yapay zeka dersleri eklenecek
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), yapay zeka ve dijital teknoloji derslerinin üniversitelerin müfredatına ekleneceğini duyurdu.

YÖK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun verdiği yapay zeka ve dijital teknoloji derslerinin, üniversitelerin müfredatında yer alacağını açıkladı. YÖK’ün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin yetiştirilmesi ve üniversite-sektör iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla YÖK ile BTK arasında, BTK Akademi Ders İçeriklerinin Kullanımı Hakkında İş Birliği Protokolü imzalanacak.” dendi.

Açıklamada, yapay zeka ve dijital teknoloji dersinin üniversite müfredatına ekleneceği ve bu dersin kredilendirilerek diploma verilmesiyle ilgili çalışmaları Yükseköğretim Kurulu’nun yürüteceği iletilirken, “Öğrenciler dersleri çevrimiçi takip edecek, sınavlar ise yüz yüze gerçekleştirilecek" ifadesi kullanıldı.

universite-mufredatlarina-yapay-zeka-dersleri-eklenecek-5709-dhaphoto2.jpg

Son Haberler
Devrilen sobadan yangın çıktı. Evdeki genç kız ayaklarını alevlere kaptırdı Gündem
Devrilen sobadan yangın çıktı. Evdeki genç kız ayaklarını alevlere kaptırdı
Baba ve oğlun evinden cephanelik çıktı Gündem
Baba ve oğlun evinden cephanelik çıktı
Meral Akşener: Göreceksiniz Adana'nın başkanı Türkeş olacak Gündem
Meral Akşener: Göreceksiniz Adana'nın başkanı Türkeş olacak
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
İzmir'e petrol taşıyan gemiye silahlı baskın sonrasında TÜPRAŞ'tan ilk açıklama geldi Gündem
İzmir'e petrol taşıyan gemiye silahlı baskın sonrasında TÜPRAŞ'tan ilk açıklama geldi
Aliyev: Fransa Ermenistan'ı silahlandırarak bir sonraki savaşa hazırlıyor Dünya
Aliyev: Fransa Ermenistan'ı silahlandırarak bir sonraki savaşa hazırlıyor