Üniversite müfredatlarına yapay zeka dersleri eklenecek

YÖK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun verdiği yapay zeka ve dijital teknoloji derslerinin, üniversitelerin müfredatında yer alacağını açıkladı. YÖK’ün yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin yetiştirilmesi ve üniversite-sektör iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla YÖK ile BTK arasında, BTK Akademi Ders İçeriklerinin Kullanımı Hakkında İş Birliği Protokolü imzalanacak.” dendi.

Açıklamada, yapay zeka ve dijital teknoloji dersinin üniversite müfredatına ekleneceği ve bu dersin kredilendirilerek diploma verilmesiyle ilgili çalışmaları Yükseköğretim Kurulu’nun yürüteceği iletilirken, “Öğrenciler dersleri çevrimiçi takip edecek, sınavlar ise yüz yüze gerçekleştirilecek" ifadesi kullanıldı.