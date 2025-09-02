Üniversite öğrencilerine 1 TL’lik ulaşım müjdesi!

2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi, eğitime desteklerini sürdürüyor. Ekonomik sorunlar ve gelir eşitsizliği nedeniyle belediye, çocukların okul kıyafeti, beslenme ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için desteklerini yüzde 70’in üzerinde artırdı.

FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin eşit koşullarda eğitim alabilmesi için kırsaldan merkeze geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Artan maliyetler karşısında dar gelirli ailelerin çocuklarına kıyafet, kırtasiye ve beslenme desteği sunarak eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunuyor.

ÖĞRENCİ DOSTU PROJELER

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine “Muğla Kart Plus” ile şehir içi ulaşımda 60 TL’ye 60 biniş, kampüs ve Akyaka seferlerinde ise sadece 1 TL’ye seyahat imkânı sağlıyor.

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE KENTİ

Muğla, üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği uygulamalarla “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” arasında yer alıyor. Ulaşım giderlerini azaltan ve kent yaşamına uyumu hızlandıran belediye, ikametgâhını Muğla’ya aldıran öğrencilere özel fırsatlar sunuyor.

EKONOMİK ULAŞIM DESTEĞİ

Muğla’da yaşayan üniversite öğrencileri, “Muğla Kart Plus” ile şehir içi ulaşımda 60 TL’ye 60 biniş hakkı kazanıyor. Menteşe’deki kampüs hatlarında (Yeniköy-Kötekli/Kampüs/Tıp Fakültesi/KYK) 1 TL’lik özel tarife uygulanıyor.

AKYAKA’YA 1 TL’LİK SEFERLER

Öğrencilerin talebiyle, “Muğla Kart Plus” sahibi üniversite öğrencileri, 1 Eylül’den itibaren Menteşe-Akyaka hattında sadece 1 TL’ye seyahat edebiliyor. Bu, öğrencilerin sosyal yaşama katılımını da güçlendiriyor.

BAŞKAN ARAS’TAN EĞİTİM VURGUSU

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Eğitimde eşitlik, sosyal belediyeciliğin temel taşıdır. Çocuklarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarındayız. Ekonomik zorluklarda kıyafetten ulaşıma, kırtasiyeden nakdi yardıma kadar öğrencilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. İlkokuldan üniversiteye gençlerimizin geleceğine katkı sunacağız” dedi.

