Üniversite öğrencilerine eğitim yardımı hesaplara yatırıldı

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, bir önceki dönemde alınan meclis kararıyla belediyenin üniversite öğrencilerine yapması gereken eğitim yardımlarının ödenmediğini tespit ettiklerini belirtti. Yıldız, göreve geldikten sonra ilk icraatlarından birinin bu eğitim yardımını öğrencilere ulaştırmak olduğunu söyledi.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE DESTEK

2023-2024 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşılmış olmasına rağmen, ihtiyaç sahibi öğrencilerin zor durumda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Yıldız, üniversitede öğrenim gören lisans öğrencileri için 5 bin 500 TL, önlisans öğrencileri için ise 2 bin 750 TL desteğin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLDİ

Başkan Yıldız, her yıl belediyelerin ilçelerindeki üniversiteyi kazanan öğrencilere belli bir burs verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Geçen yıl Toroslar Belediyesi, üniversiteyi kazanan ve burs başvurusu şartlarını sağlayan öğrencilere öğrenim harcı ve kırtasiye harçlığı verilmesi yönünde bir meclis kararı almış. Bu gençlerimiz, geçen yıl eylül ayında okullarına kayıt yaptırdılar.

Aradan bu kadar zaman geçti ve bir ay sonra okulları kapanıyor. Bu gençlere verilen sözü bile yerine getirememişler. Göreve gelir gelmez 'bu çocuklara söz verilmiş, bu çocukların hakkı önemli' diyerek, bursları gönderdik. Öğrencilerden de çok güzel mesajlar aldık. Hepsini bir kez daha kutluyorum."

EĞİTİME DESTEK DEVAM EDECEK

Başkan Yıldız, belediyenin meclis kararlarına sadık kalarak öğrencilere destek olmayı sürdüreceklerini ve gençlerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.