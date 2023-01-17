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  • Üniversiteli genç 'Ekonomik kriz yok. Ben 750 TL bursla geçiniyorum' dedi, spiker küçük dilini yutacaktı

Üniversiteli genç 'Ekonomik kriz yok. Ben 750 TL bursla geçiniyorum' dedi, spiker küçük dilini yutacaktı

Bu röportaj seçimi kesin kazandık diyerek abuk sabuk konuşan siyasetçilere gelsin. Sokak röportajına katılan üniversite öğrencisi "Ekonomik kriz yok. Ben 750 TL burs alıyorum onunla rahatça geçiniyorum" dedi. Röportajı yapan sokak kedisi böyle konuşan gencin karşında neredeyse dilini yutacaktı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:36
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Üniversite öğrencisi: Ben 750 TL burs alıyorum onunla geçiniyorum

Üniversiteli genç 'Ekonomik kriz yok. Ben 750 TL bursla geçiniyorum' dedi, spiker küçük dilini yutacaktı
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"Sokak Kedisi" isimli YouTube kanalının sokak röportajına katılan üniversiteli bir gencin, Türkiye’de ekonomik kriz olmadığını ve aldığı bursla rahatça geçindiğini söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Herhangi bir işte çalışmadığını ve aldığı 750 TL’lik burs ile geçinebildiğini söyleyen genç, “750 TL burs alıyorum geçinmeye çalışıyorum. Allaha şükür bir sıkıntım da yok. Geçinmek isteyen 750 TL ile geçinir. Ayağını ona göre uzatacaksın” dedi.

Muhabirin kendisine sitem ederek “Nasıl geçiniyorsun 750 TL ile anlat” diye sorması üzerine üniversite öğrencisi günde sadece bir poğaça, simit ve çay içtiğini söyledi.

Muhabirin kendisine matematiksel anlamda her gün bir poğaça simit yediği takdirde 750 TL ile geçinemeyeceğini söylemesi üzerine genç, “Bana yetiyor, ben her gün yemek yiyen bir insan değilim. Geçinebiliyorum yani 750 TL ile ne yapabilirim” diye konuştu.

Üniversite öğrencisinin ekonomi ile ilgili yorumları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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uğur
17.01.2023 12:01
şaka gibi ama gerçek :)  
 
Umut
17.01.2023 11:54
Adam günlük 750 tl ile geçinebiliyorum diyor. Doğru söylüyor. size bir gün 750 tl yetmiyorsa adam ne yapsın.  
 
VATANDAŞ
17.01.2023 11:43
okuyorsun ama ne baki kalıyordu.  
 
TÜM YORUMLAR (29)
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