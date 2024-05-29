Üniversite öğrencisi kız yurtta ölü bulundu

Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunda meydana gelen olayda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği öğrencisi Ceylan Demir, sabah saatlerinde yatağında hareketsiz halde bulundu.

Arkadaşlarının durumu 112 Acil Servis Ekipleri’ne bildirmesiyle gelen sağlık ekibi, Demir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Demir'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ceylan Demir'in diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde olduğu, herhangi bir tedavi almadığı ifade edildi. Demir'in bu hastalığa bağlı hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.