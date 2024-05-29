Üniversite öğrencisi kız yurtta ölü bulundu

Kaynak: DHA
Üniversite öğrencisi kız yurtta ölü bulundu

Antalya’da üniversite öğrencisi Ceylan Demir (22), kaldığı yurtta ölü bulundu. Demir'in diyabet hastası olduğu, bu hastalığa bağlı hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunda meydana gelen olayda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği öğrencisi Ceylan Demir, sabah saatlerinde yatağında hareketsiz halde bulundu.

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Arkadaşlarının durumu 112 Acil Servis Ekipleri’ne bildirmesiyle gelen sağlık ekibi, Demir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Demir'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ceylan Demir'in diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde olduğu, herhangi bir tedavi almadığı ifade edildi. Demir'in bu hastalığa bağlı hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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