Üniversite öğrencisi yemekhanede yaşamına son verdi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi kampüsünde 21 yaşındaki R.A. yaşamına son verdi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, R.A.’nın intiharının ekonomik sebeplerle olmadığı ifade edildi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 21 yaşındaki R.A. isimli öğrenci okulun yemekhanesinde intihar etti. Eskisehir.net’in haberine göre olay, aynı fakültede okuyan bir öğrencinin sabah saatlerinde yemekhanenin üst katında intihar eden genci görüp, sağlık personeli ve polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

TANIK ÖĞRENCİNİN ŞOK İFADESİ

İntihar eden R.A.'yı bulan öğrenci karakoldaki ifadesinde şunları söyledi:

"Halen Anadolu Üniversitesi’nde öğrenciyim. Bugün 15/10/2023 günü saat 09.20 sıralarında Anadolu Üniversitesi Eczacılık kapısından girdim ve iletişim kapısına doğru yürüyordum. Burada bulunan iki katlı asma katı olan yemekhanenin ikinci katından bir şahsın asılı vaziyette hareketsiz olarak sallandığını gördüm. Ben ilk önce ne olduğunu anlamadığım için şahsa iyice yaklaştım ve insan olduğunu anlayınca yaklaşarak nefes alıp almadığını gözlemledim. Şahsın gözlerinin kaymış olduğunu ve nefes almadığını anlayınca çevreye yardım edin kimse var mı şeklinde bağırdım ancak hiç kimsenin olmadığını gördüm ve 112’yi arayarak ambulans talep ettim. Daha sonra polis ve ambulans ekibi geldi ve ifade vermek için polis merkezine yönlendirildim. Ben intihar eden şahsı tanımıyorum. Olay ile ilgili bildiklerim ve gördüklerim bundan ibarettir."

R.A.’nın ekonomik sebeplerle intihar ettiği öne sürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise R.A.’nın intihar gerekçesinin ekonomik sebeplerle olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade edildi.

Açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15/10/2023 günü yazılı ve görsel medya organlarında bir öğrencinin borçları nedeniyle intihar ettiğine yönelik iddiaların bulunduğu haber içerikleri nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 15/10/2023 tarihinde Eskişehir’deki bir üniversitenin fakülte binasında merdiven koruluklarına asılı vaziyette ölü olarak bulunan R.A. isimli şahsın ölümü ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; ölenin bıraktığı notta ölümünün borçlanması ile ilgili olmadığını net bir şekilde ifade ettiği, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”