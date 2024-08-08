Üniversite öğrencisinin film gibi cinayet senaryosu! 550 km yol gitmiş

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde 28 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında yangı n meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri yangına müdahale etmiş ve evin içerisinde yanmış halde Faik Yorgun'un (72) cansız bedenine ulaşılmıştı. Olay sonrası fırında çalıştığı tespit edilen Yorgun'un cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisi yapıldı.

BOYUN KISMINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Yapılan otopside, boyun kısmından kırıklarının olduğu belirlenmesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayla ilgili sır perdesi kısa sürede aralandı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Cinayet Büro dedektifleri, olayın yaşandığı gün Antalya'dan Bursa'ya (550 km) gelen Akdeniz Üniversitesi Makine Teknikerliği 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Polat'ın eve girdiğini, evden ayrıldıktan sonra yangın çıktığını tespit etti ve terminalin görüntülerini inceledi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Dedektifleri, şüpheli Polat'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, kasten yaralama suçundan 2 adet kaydı bulunan Polat, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Evet, onu ben öldürdüm" dedi. Polat, "Evine gittiğimde bana bıçak çekti. Kafasına vurdum. Yere düşünce iple boğazını sıktım. Ardından evi ateşe verip hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldım. Kısa sürede yakalandım. Kendisini neden öldürdüğümü, yargılama sürecinde detaylarıyla anlatacağım" ifadelerini kullandı.

ARALARINDA GEÇMİŞE DAYALI HUSUMET

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa Polat'ın babası ile Faik Yorgun'un daha önce aynı bir işyerinde çalıştığını ve bundan kaynaklı geçmişe dayanan bir husumet olduğu öğrenildi.