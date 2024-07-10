Üniversitede doğal gölet oluşturuldu

Bu projeyle biyoçeşitlilik, enerji verimliliği, iklimle uyum ve sürdürülebilirlik hedeflendi. Öğrenciler, gölet çevresinde eğitim ve spor aktiviteleri gerçekleştirebiliyor.

2017 yılında başlatılan "Yeşil Kampüs" projesi, doğaya saygılı uygulamalarla devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları ve yeni yaşam alanlarının oluşturulması için önemli adımlar atıldı. Kutlubey Yerleşkesi'nde 110 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı ve yağmur suları biriktirilerek doğal bir gölet oluşturuldu. Bu gölet, kampüs ekosisteminin korunmasına katkı sağlıyor.

Gölet, ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri ile idari personel, yağmur sularını gölete yönlendiren bir sistem oluşturdu. Bu sistem, atık su şebeke hattından ayrılan tahliye sistemi ile çalışıyor ve döngüsel bir süreç sağlıyor.

Gölet, bitki örtüsü ve ağaçların sulanmasında kullanılarak su tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda zengin biyolojik çeşitlilik sunan gölet, farklı kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor. Gölet çevresi, öğrencilerin eğitim ve spor aktiviteleri için ideal bir alan haline geldi. Öğrenciler, kano üzerinde ders işleyerek teorik bilgilerini uygulamalı olarak deneyimliyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 2017 yılında başlatılan "Yeşil Kampüs" projesi ile doğaya ve insana saygılı bir anlayışla çalıştıklarını belirtti. "Sürdürülebilir peyzaj uygulamaları ile ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutlara dikkat ederek kampüslerimizi doğayla uyumlu ve çevre dostu hale getirmeyi hedefliyoruz. Yağmur suları biriktirilerek hem çevremizi koruyan hem de tasarruf sağlayan bir doğal gölet oluşturduk" dedi.

Rektör Uzun, "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs" ve "Spor Dostu Kampüs" projeleri ile örnek uygulamalar hayata geçirdiklerini vurguladı. "Yükseköğretim Kurulumuzun öncülüğünde yaptığımız çalışmalarla yarınlarımıza değer katıyoruz. Ayrıca uluslararası sıralamalarda elde ettiğimiz başarılar da bizleri teşvik ediyor. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine teşekkür ediyorum" diye ekledi.