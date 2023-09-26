Üniversitede ‘influencer’lık bölümü açıldı

Sosyal medya üzerinden para kazanmak ciddi anlamda bir 'iş'e dönüştü. İrlanda'da bir üniversite ‘influencer’lık bölümü açtı.

Üniversitede ‘influencer’lık bölümü açıldı

İrlanda'nın Waterford kentindeki South East Teknoloji Üniversitesi (SETU), sosyal medya alanında uzmanlaşma hayali olan öğrenciler için yeni bir fırsatı açıkladı.

SETU, içerik oluşturma ve sosyal medya alanında lisans programı açaçaklarını duyurdu. Duyuruya göre, üç yıl sürecek olan "influencer"lık bölümüne başvuralar, kasımda ayında başlayacak.

The Irish Independent'ta yer alan habere göre, SETU'da Medya ve İletişim alanında ders veren Dr. Eleanor O'Leary, sektörün "küresel olarak 14 milyar Euro ila 16 milyar Euro" değerinde olduğunu vurguladı.

Duyuruda ayrıca, müfredatta yer alacak bazı dersler ve konular açıklandı:

Dijital pazarlama

Medya çalışmaları

Sosyal medya pazarlaması

Sosyal medya girişimciliği

Yaratıcı dijital medya

Yaratıcı video, yazarlık, anlatım

Sosyal psikoloji

Halkla ilişkiler

Gazetecilik

Kriz yönetimi

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