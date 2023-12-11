Üniversite'de skandal kopyala yapıştır ile deşifre oldu

Üniversitelerdeki sipariş ilanların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce neredeyse isim vererek öğretim üyesi alımları yapan üniversitelerin ardından son skandal Ahi Evran Üniversitesinde gerçekleşti.

Karar Gazetesinin haberine göre, Kırşehir Ahi Üniversitesi için önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi 51 ilandan bazıları dikkat çekti. Neredeyse tüm ilanlarda, belirli bir alana yönelik çalışma yapmış olmak şartı istendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme Bölümü’nün Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’nda verilen doktor öğretim üyesi ilanı için “İletişim doyumu, izlenim yönetimi, intikam niyeti, örgütsel etik iklim ve örgütsel çeviklik konularında çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı.

Fen Edebiyat Fakültesi’nin Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı’na alınacak doktor öğretim üyesi şartında ise “Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Doktorasını yapmış olmak, toplumsal hareketlilik ve göç alanında ‘tamamladım’.

Güvencesiz istihdam, toplumsal hareketlilik araştırmaları metodolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak” şartı aranması tepkilere neden oldu.