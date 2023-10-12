Üniversitede uçurtma şenliği

Kastamonu Üniversitesi’nde ErasmusDays etkinlikleri, bilgilendirme, deneyim paylaşımının ardından düzenlenen uçurtma şenliğinde üniversite öğrencileri gönüllerince eğlendi.

KAYNAK: İHA
Üniversitede uçurtma şenliği


Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Erasmus Günleri (ErasmusDays) etkinlikleri, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Salonu’nda yapılan bilgilendirme toplantısı ile başladı. Erasmus+ Programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, potansiyel katılımcıları Erasmus+’tan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla Erasmus Günleri etkinlikleri düzenlendi. Bilgilendirme toplantısında Erasmus Kurum Koordinatörü Süleyman Çite, öğrenci ve personel hareketliliği hakkında katılımcılara bilgi verdi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte ayrıca Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Kader Morkoç da, İspanya’da Cordobo Üniversitesi’ndeki deneyimlerini paylaştı. Bilgilendirme toplantısının ardından öğrenciler, Erasmus Koordinatörlüğü, Kastamonu Valiliği ile Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi ve Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından açılan stantları gezerek, ikramlardan tattı.
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Kasım Yenigün ve Prof. Dr. Mehmet Atalan kurulan stantları ziyaret etti. Rektör Topal, stantları ziyareti sırasında öğrencilerle de sohbet etti. Yurt dışına giden öğrencilerin akademik ve sosyal olarak geliştiğini ifade eden Rektör Topal, hem öğrencilerin hem de akademik ve idari personelin Erasmus faaliyetlerine katılmalarını teşvik ettiklerini dile getirdi.
Öğleden sonraki programda ise #ErasmusDay etkinlikleri çerçevesinde uçurtma şenlikleri düzenlendi. Çok sayıda öğrencinin uçurtma uçurduğu etkinlik öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Öğrenciler, uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi.

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